Военнослужащие 9-ой отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом. Кадры с места событий передает 15 августа военкор «Известий» Родион Северьянов.

По его словам, украинские боевики были уничтожены на авдеевском направлении. Кроме того, удар российской артиллерии был нанесен по складу боеприпасов ВСУ. Военкор отметил, что по словам бойцов ОМСБр, склад горит до сих пор.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий ВСУ, находясь под огнем противника.

За день до этого, 14 августа, Чехов заявил, что российские военные ликвидировали три опорных пункта и склад с боеприпасами украинских боевиков в районе Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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