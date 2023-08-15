Контроль за ремонтом дорог и мостов усилят в Тамбовской области

В Тамбовской области усилят контроль за ремонтом мостовых сооружений. Решение принято на оперативном совещании у главы региона Максима Егорова. На нем обсуждался ход ремонта автомобильных дорог и мостов.

Так, по словам губернатора, необходимо добиться соблюдения сроков и качества работ, обеспечить безопасность участников дорожного движения на объектах ремонта.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что в 2023 году в регионе должны капитально отремонтировать три моста и привести в порядок более 43 км дорог. В прошлом году в области отремонтировали порядка 300 км дорог и 233 п.м мостов. В этом году темпы дорожного ремонта сохраняются. Благодаря экономии средств удастся привести в порядок дорогу Тамбов — Пенза. Соответствующее соглашение заключат с Росавтодором.

Впрочем, зафиксированы случаи отклонения от сроков завершения ремонта. В частности, в Мичуринске срок истек 31 июля по двум контрактам. В Сосновском округе также один объект не закончен в срок. Глава региона распорядился устранить недостатки до 1 сентября, так как с этого времени транспортный поток существенно увеличится.

Также губернатор поручил усилить контроль за качеством ремонта мостов. Они должны быть прочными и без стыков, чтобы выдерживать нагрузку транспорта.

Ранее, 27 июля, сообщалось о завершении ремонта моста через реку Пичаевка, связывающего Пичаевский муниципальный округ с Моршанским и Бондарским округами. Подрядчиком выступило ООО «Мостострой», стоимость контракта с ним составила 102 млн рублей.