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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна LAN

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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае на 17 августа. К региону приближается тайфун LAN.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, больше 100 мм осадков может выпасть в Тернейском, Дальнегорском, Ольгинском и Кавалеровском районах. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Ожидается выход малых рек из берегов.

В Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за прошлого тайфуна. В 14 муниципалитетах оказались подтоплены больше 2,9 тыс. жилых домов и свыше 3,2 тыс. приусадебных участков. 26 населенных пунктов оказались без транспортного сообщения. Из затопленных домов эвакуировали свыше 4,5 тыс. человек с помощью лодок. Открыто девять пунктов временного размещения. По данным МЧС, отмечается стабильный спад уровня воды в реке Раздольной. При этом подъем воды сохраняется в среднем и нижнем течении реки Большая Уссурка.

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