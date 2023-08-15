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Корреспондент «Известий» показал последствия наводнения в Уссурийске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Уссурийска переживают последствия наводнения, которое охватило Приморский край. Корреспондент «Известий» Даниил Левин 15 августа показал, как выглядит сейчас в городе улица Раковская: она полностью затоплена, а вода уже покрылась зеленой тиной.

Жительница дома по данной улице рассказала, что, когда пришло наводнение, поток воды хлынул в летнюю кухню, где находилась их семья. От этого всё, что было внутри дома, вынесло во двор.

«Как пошла вода, всё аж поломалось. А эта лавина пошла — и всё наружу. Мы ничего не успели сделать. Вышли на улицу — хоть в халатах, хоть в трусах. Документы только успели забрать», — поделилась женщина.

Работники приюта для животных, расположенного в городе, рассказали, как им удалось спасти одну из собак. Животное они заметили посреди реки: собака держалась на куске бревна.

«Вдвоем подплыли к собаке, запустили карабин. Они была рада. Конечно, зацепили за лодку. У нас сейчас на подопечных 77 животных содержится. Все они бездомные», — рассказал организатор приюта.

На время паводка удалось запастись кормом, поэтому без еды кошки и собаки не останутся.

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Утром 12 августа через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую строили для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 350 пострадавших из-за паводка.

Тогда же журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной.

14 августа сообщалось, что новый тайфун LAN вновь принесет в Приморье, уже пострадавшее от тайфуна «Канун», сильные дожди. Ожидается, что он придет в регион 17 августа. Специалисты предупредили, что из-за сильных дождей в реках может подняться уровень воды на 0,6–1,2 м.

Днем позже губернатор региона Олег Кожемяко рассказал, что в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабов последствий и ущерба от наводнения в районе.

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