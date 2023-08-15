Больше 250 человек пострадали от укусов клещей в Тульской области

За минувшую неделю в Тульской области от укусов клещей пострадал 251 человек. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В числе пострадавших — 42 ребенка. Порядка 34% случаев укусов приходится на придомовые территории. Еще 37% граждан пострадали на территориях садовых товариществ. 7% граждан пострадали в лесах.

С начала года зарегистрировано 4062 случая укусов клещей, пострадали 1028 детей. Активность клещей выявлена во всех районах области. Кроме того, к медикам обратились 30 человек, которые пострадали в других регионах — в Тверской, Липецкой, Калужской, Воронежской областях, в Подмосковье и других.

Порядка 11,4% клещей переносили боррелиоз. Зарегистрировано 18 случаев болезни.

В Калужской области за неделю от укусов вредителей пострадали 304 человека. 31 клещ оказался переносчиком боррелиоза.