Биолог объяснила причину появления липких пятен на проспекте в Томске

Доцент биологического института Томского государственного университета, ландшафтный архитектор Лариса Куровская рассказала РИА «Томск», в чем причина появления липких пятен на тротуарах в центре города. По ее словам, они образуются под кронами лип из-за расплодившейся тли и ее сахаристых выделений.

Налет для людей и животных опасности не представляет, однако свидетельствует об ослабленном состоянии липовых аллей, добавила специалист. Дело в том, что тля высасывает сок из тканей растений, сахаристые выделения насекомых становятся питательной средой для сажистого гриба. Он размножается на липах и образует черный налет на верхней поверхности листьев, что препятствует фотосинтезу.

Агентство поясняет, что тротуары по проспекту Ленина в районе остановки «Университет» покрылись липкими пятнами. Они появились строго под кронами лип.

Куровская отметила, что основные причини нашествия тли — неблагополучные условия произрастания и ослабленность деревьев. Она не исключила, что изначально посадочный материал был низкого качества. Бюджет на озеленительные работы в Томске небольшой и не позволяет закупать крупномерные растения высокого качества с уже сформированной корневой системой и кроной.

Ранее сообщалось, что в Томске до осени отложили работы по восстановлению склона, где расположен цветочный герб города. Для этого потребовалось бы на три недели ограничить движение на улице Нахимова. Чтобы не создавать трудностей водителям в связи с капитальным ремонтом Коммунального моста, восстанавливать газон у герба будут осенью.