Два человека пострадали в ДТП в центре Благовещенска
Два человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Благовещенска. По факту аварии проводится проверка.
Инцидент произошел вечером 14 августа на пересечении улиц Горького и Островского. По данным Амурской службы новостей, столкнулись автомобили Toyota Prius Hybrid Spacio. Машины получили серьезные повреждения.
Травмы получили водитель Corolla — девушка 2001 года рождения, а также пассажирка Prius Hybrid 1987 года рождения. Причины аварии устанавливаются.
В Приморском крае автобус, перевозивший работников местного предприятия, съехал в кювет. В салоне находились 37 человек, травмы получили пять человек.