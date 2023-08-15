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Шойгу указал на тревожную обстановку вокруг ЗАЭС
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Шойгу указал на тревожную обстановку вокруг ЗАЭС

Шойгу: обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) складывается тревожная обстановка, обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к ядерной катастрофе. Об этом 15 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра, украинская сторона подвергает ЗАЭС регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения.

«Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. <...> Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу», — заявил Шойгу.

Вместе с тем глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона ежедневно передает в структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста информацию об инцидентах на Запорожской АЭС, однако ответной реакции нет.

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При этом в конце июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Также он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции не обнаружило взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

29 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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