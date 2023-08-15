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В Госдуме оценили идею изменения системы налогообложения под блогеров

Депутат ГД Кирьянов заявил, что менять систему налогообложения под блогеров не нужно
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Своя система уплаты налогов существует для каждого вида бизнеса, и для блогеров ее менять не нужно. Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов высказал во вторник, 15 августа.

Он отметил, что субъектность блогеров не приведет к каким-то налоговым преференциям. Это будет понятийное определение в законодательстве. Для блогеров уплата налогов не должна быть другой, нужен принцип единообразия.

«Блогеры есть в категориях и микробизнеса, и малого бизнеса, и среднего бизнеса. И есть блогеры, у которых доход более 2 млрд в год, а это уже крупный бизнес. Для каждого вида бизнеса есть своя система уплаты налогов и преференций. И мы думаем, что менять систему налогообложения под блогеров или другие профессии не надо», — сказал он в пресс-центре НСН.

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Ранее, 10 августа, «Известия» писали, что в России деятельность блогеров может быть отнесена к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).

В ответе ведомства депутату говорится, что Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, говорится в письме министерства.

Инициативу поддерживают и в Росстандарте. Там также сообщили депутату о готовности оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

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