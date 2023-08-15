Медведь напал на женщину на приусадебном участке в Якутии

Жительница Якутии пострадала в результате нападения медведя в Горном районе Якутии. Хищника отогнал муж потерпевшей.

Инцидент произошел в поселке Дикимдя Мытахского наслега. По данным ИА SakhaNews, женщина вышла за водой на своем участке, где и подверглась нападению животного. Хищник подкрался к якутянке сзади. Пострадавшая закричала, на помощь ей бросился муж. Ему удалось отогнать медведя.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами средней тяжести. Инспекция государственного экологического надзора выдала разрешение на отстрел хищника по запросу местной администрации.

ИА YakutiaMedia отмечает, что это не первый контакт с хищниками в Якутии за сезон. В ночь с 14 на 15 июля медведи разворошили курятник во дворе частного дома в Хандыге. Кроме того, в местности Кирим Хангаласского района медведица напала на женщину. На днях в поселке Черском Нижнеколымского района медведь гулял по улицам.