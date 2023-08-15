Военный эксперт отреагировал на проведение в Польше парада в честь победы над СССР

Проведение в Варшаве военного парада в честь победы в советско-польской войне 1920 года является стопроцентной русофобией. Об этом 15 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сообщил CNN, Польша проведет крупнейший за последние десятилетия военный парад 15 августа. Министерство обороны республики заявило, что будут представлены 200 единиц польской и иностранной военной техники, включая 92 самолета. Также в мероприятии примут участие 2000 военнослужащих.

«Это неприкрытая стопроцентная русофобия. Дело в том, что война 1920 года шла с очень переменным успехом. Если мы поднимем историю, то увидим, что потери были с обеих сторон. И даже называется «Чудо на Висле», когда чисто случайно польский маршал Юзеф Пилсудский выиграл эту войну», — сказал Матвийчук.

По его словам, во время советско-польской войны было совершенно страшнейшее военное преступление — в плен взяли более 20 тыс. военнослужащих Красной армии, которые умерли от физических страданий.

«А сегодня, я так понимаю, они решили просто это дело вспомнить в пику нам, что мы празднуем День изгнания поляков из Москвы 1612 года (День народного единства, 4 ноября. — Ред.). Может, Варшава хочет получить какие-то дивиденды. А то, что приглашают иностранцев, это для того, чтобы они оплачивали русофобию», — сказал эксперт.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Представитель Кремля добавил, что рано или поздно русофобия пройдет, как «любое острое заболевание», но в настоящее время ситуация сложилась именно такая.