Новый памятник природы появился в Алтайском крае

В Алтайском крае появилась новая особо охраняемая территория. Памятник природы краевого значения называется «Чупинский бор».

В границы территории вошли ландшафты поймы реки Чарыш и боровые ландшафты Порозихинской ложбины. В основном на ООПТ произрастают кустарники, сосновые и березо-сосновые леса, тополевники, осинники, низменные и суходольные луга, а также степи — всего 328 видов сосудистых растений.

Кроме того, под защитой государства несколько видов растений из Красной книги, животных, грибов. В «Чупинском бору» можно встретить ковыль перистый, водяной орех, гнездоцветку клобучковую, рогульник плавающий, чилим. На территории также живут черный аист, головач гигантский и золотистая щурка, сообщает altapress.ru.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в Красную книгу включили два подвида гуся-гуменника, которые мигрируют через Томскую область в Китай. С соответствующей инициативой выступили биологи Томского государственного университета.