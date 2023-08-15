Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, три из которых имеют выход к Азовскому морю, стали самой большой стройкой страны. В ней принимают участие 82 региона-шефа и восемь федеральных заказчиков. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Всего в новых регионах уже построено и восстановлено 12 тыс. объектов.

«В первом полугодии 2023 года построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 тыс. Более того, уже отремонтировано более 150 социальных объектов и 1 тыс. объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», — рассказали там изданию.

В пресс-службе подчеркнули, что уже приняли стратегические документы для того, чтобы включить новые регионы в экономику страны. Базовой станет программа социально- экономического развития регионов, которая включает в себя около 300 приоритетных мероприятий, — они направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, и так далее. Главная цель этих усилий — повысить уровень жизни граждан на новых территориях до общероссийского, подчеркнули в аппарате Хуснуллина.

Для обновления коммунальной инфраструктуры власти утвердили программу комплексного развития и модернизации ЖКХ. Для улучшения качества и повышения безопасности дорог в новых регионах подписаны меморандумы о пятилетнем плане развития дорожной сети и принято постановление о создании сети федеральных трасс.

Развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей невозможно без создания благоприятных условий для ведения бизнеса, упомянули в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Для этого создана свободная экономическая зона, которая будет распространяться в том числе на Приазовье. Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ.