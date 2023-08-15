Для гостей МУФ в «Лужниках» подготовили виртуальные экскурсии по столице

Для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» подготовили виртуальные экскурсии по столице. Кинотеатр, в котором используют VR-технологии, расположен в павильоне «Цифровые технологии Москвы», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для детей и взрослых подготовили восемь маршрутов. Некоторые из них проходят в сопровождении цифрового гида — он расскажет о достопримечательностях. Например, гуляя по ВДНХ, гости узнают, как развивалась выставка на протяжении десятилетий», — добавила Сергунина.

Также посетителям павильона предложат совершить виртуальные прогулки по парку «Зарядье», Тверской улице, площади Тверская Застава, Северному речному вокзалу, гостинице «Националь». В среднем одна интерактивная экскурсия длится порядка десяти минут. Все маршруты разработаны совместно с проектом «Узнай Москву», где на данный момент собрано около 30 онлайн-туров.

Кроме того, с помощью технологии дополненной реальности гостям МУФ покажут, как выглядела территория олимпийского комплекса «Лужники» в 1950-е годы, и предложат побывать на закрытии Олимпиады 1980 года.

Также в павильоне «Цифровые технологии Москвы» пройдут открытые дискуссии о технологиях и мастер-классы по программированию и робототехнике.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь можно узнать о главных достижениях города в различных сферах. узнать о главных достижениях города в различных сферах.