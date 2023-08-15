Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Происшествия
В Москве неизвестные избили стендап-комика Тисенко
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Политика
Путин обсудил с главой Мали важность урегулирования ситуации в Нигере
Мир
Нарышкин назвал основной проблемой США оторванность от реальности
Общество
Борт МЧС прибыл в Дагестан для эвакуации раненых при взрыве на АЗС
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к изучающим рынок РФ иностранцам
Экономика
В ЦБ не исключили дополнительное повышение ключевой ставки
Общество
Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35

Для гостей МУФ в «Лужниках» подготовили виртуальные экскурсии по столице

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» подготовили виртуальные экскурсии по столице. Кинотеатр, в котором используют VR-технологии, расположен в павильоне «Цифровые технологии Москвы», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для детей и взрослых подготовили восемь маршрутов. Некоторые из них проходят в сопровождении цифрового гида — он расскажет о достопримечательностях. Например, гуляя по ВДНХ, гости узнают, как развивалась выставка на протяжении десятилетий», — добавила Сергунина.

Также посетителям павильона предложат совершить виртуальные прогулки по парку «Зарядье», Тверской улице, площади Тверская Застава, Северному речному вокзалу, гостинице «Националь». В среднем одна интерактивная экскурсия длится порядка десяти минут. Все маршруты разработаны совместно с проектом «Узнай Москву», где на данный момент собрано около 30 онлайн-туров.

Кроме того, с помощью технологии дополненной реальности гостям МУФ покажут, как выглядела территория олимпийского комплекса «Лужники» в 1950-е годы, и предложат побывать на закрытии Олимпиады 1980 года.

Также в павильоне «Цифровые технологии Москвы» пройдут открытые дискуссии о технологиях и мастер-классы по программированию и робототехнике.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь можно узнать о главных достижениях города в различных сферах. узнать о главных достижениях города в различных сферах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023