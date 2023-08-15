В ЛНР заявили о непрекращающейся милитаризации Харькова властями Украины

Украинские власти продолжают милитаризацию Харьков, стягивая туда войска и военную технику. Об этом сообщил во вторник, 15 августа, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Населенный пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон», — сказал Марочко в беседе с «РИА Новости».

По его словам, во многих учебных заведениях города размещают военных, делая из них пункты постоянной и временной дислокации.

Марочко также добавил, что для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) конфискуются автомобили коммунальной собственности, передает «Газета.Ru».

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Чуть ранее в этом же месяце экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Кроме того, 23 июля полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеет Харьковом или Одессой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».