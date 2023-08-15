ФСБ предотвратила госизмену со стороны двух жителей Новосибирской области

Сотрудники ФСБ России помешали совершить государственную измену двум жителям Кыштовского района Новосибирской области, которые пытались перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боях. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что 33-летний житель села Кыштовка пытался перейти на сторону Украины вместе со своим 29-летним родственником и организовать выезд туда россиян для участия в боевых действиях против РФ. В его доме были обнаружены арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

«С учетом наличия в деятельности указанных граждан условий для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в целях предупреждения совершения преступления УФСБ России по Новосибирской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также указано, что, если мужчины попытаются повторить подобные действия, им будет грозить реальное уголовное наказание.

Помимо этого Венгеровский районный суд признал виновным 33-летнего жителя Кыштовки в незаконном приобретении и хранении оружия. Он приговорен к ограничению свободы на один год.

Ранее, 15 августа, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что в Крыму задержали местного жителя, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

11 июля силовики задержали за госизмену уроженца Пермского края, оказывавшего финансовую помощь ВСУ. Было установлено, что работник одного из коммерческих банков РФ провел безналичный денежный перевод на счет кредитно-финансовой организаций Украины, чтобы ВСУ могли приобрести беспилотные авиационные системы, тепловизоры и другую технику, что расценивается как ущерб безопасности России.