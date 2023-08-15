В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Видеотрансляция

Во вторник, 15 августа, в МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам бокса. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию пресс-конференции.

Участники:

Владимир Хрюнов, промоутер турнира;

Вячеслав Дацик, российский боксер, участник главного боя;

Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;

Олег Тактаров, российский боец ММА, чемпион UFC, актер, участник соглавного боя;

Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, участник соглавного боя;

Марк Петровский, чемпион мира по боксу, участник турнира;

Кевин Джонсон, американский боксер, участник турнира;

Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;

Андрей Ефимов, российский боец поп-ММА, участник турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон» пройдет 18 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.