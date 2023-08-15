Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые выявили целебные свойства вещества из яда паука-солдата
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Общество
Путин выразил соболезнования родным погибших в результате ЧП в Махачкале
Общество
В Белгородской области арестовали руководителей «БИК-Сити» по делу о коррупции
Общество
Власти Дагестана выделят по 1 млн рублей семьям погибших в Махачкале
Мир
В ЛНР заявили о непрекращающейся милитаризации Харькова властями Украины
Авто
Мантуров заявил о начале выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen в 2023 году
Армия
На выставке форума «Армия-2023» представили более 870 трофеев СВО
Политика
Путин указал на попытки Запада еще больше разжечь конфликт на Украине
Армия
«Рособоронэкспорт» сообщил о росте спроса на самолеты Су-35 и вертолеты Ка-52
Общество
ФСБ заявила о задержании докладывавшего СБУ о транзите военных грузов жителя Крыма
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
Общество
Движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань возобновлено

Родные рассказали о состоянии спрыгнувшей из окна от насильника школьницы

Школьнице, спрыгнувшей из окна от насильника, предстоит две операции на позвоночнике
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятнадцатилетняя школьница, которой пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, спасаясь от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника. О подробностях инцидента, а также о предстоящих операциях и перспективах лечения «Известиям» рассказали родные девочки во вторник, 15 августа.

Инцидент произошел 12 августа. Прохожие обнаружили девочку-подростка, которая лежала на земле. Ее экстренно госпитализировали с переломом позвоночника.

По словам родных, девочка всегда была общительной. Мужчина, который домогался ее в квартире из-за чего ей пришлось спрыгнуть из окна, познакомился с ней и ее друзьями незадолго до происшествия. По словам матери девочки, он обманом заманил ее дочь к себе в квартиру.

«Говорит: помоги мне, будто ты будешь моей внебрачной дочкой, мне надо у жены взять карточку. Она говорит: ну, окей, помогу. Подошла туда. Он ее заманил», — сказал женщина.

Мужчина завел девочку в комнату и начал к ней приставать.

«Начал ее раздевать, домогался, приставал, душил. Сказал: если кому расскажешь, убью, в лесу закопаю, в интернет всё. Он снимал всё это. Как-то получилось, она спрыгнула голая с 4-го этажа», — рассказала мать девочки.

Бабушка пострадавшей добавила, что травмы, полученные ребенком, очень серьезны и ходить девочка не сможет.

«100% ходить не будет, она упала на ноги. Голова цела, работает. Она разговаривает, ушибов нет, а ноги ничего не чувствуют», — сказала она.

Родные уточнили, что ребенку предстоит операция в два этапа.

«Сказали, операция сложная. Сама она в сознании, руки шевелятся, плачет, больно, ног не чувствует», — пояснила мать пострадавшей.

Вход запрещен: в России предложили закрыть детские площадки для педофилов
С такой инициативой выступили в МВД

Об инциденте стало известно 14 августа. Тогда сообщалось, что 15-летней школьнице пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа квартиры, чтобы убежать от педофила. По факту действий мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В тот же день СК РФ подтвердил задержание подозреваемого в нападении на девочку. Расследованием дела занимаются следователи регионального управления СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Республике Удмуртия доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023