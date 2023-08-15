Родные рассказали о состоянии спрыгнувшей из окна от насильника школьницы

Пятнадцатилетняя школьница, которой пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, спасаясь от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника. О подробностях инцидента, а также о предстоящих операциях и перспективах лечения «Известиям» рассказали родные девочки во вторник, 15 августа.

Инцидент произошел 12 августа. Прохожие обнаружили девочку-подростка, которая лежала на земле. Ее экстренно госпитализировали с переломом позвоночника.

По словам родных, девочка всегда была общительной. Мужчина, который домогался ее в квартире из-за чего ей пришлось спрыгнуть из окна, познакомился с ней и ее друзьями незадолго до происшествия. По словам матери девочки, он обманом заманил ее дочь к себе в квартиру.

«Говорит: помоги мне, будто ты будешь моей внебрачной дочкой, мне надо у жены взять карточку. Она говорит: ну, окей, помогу. Подошла туда. Он ее заманил», — сказал женщина.

Мужчина завел девочку в комнату и начал к ней приставать.

«Начал ее раздевать, домогался, приставал, душил. Сказал: если кому расскажешь, убью, в лесу закопаю, в интернет всё. Он снимал всё это. Как-то получилось, она спрыгнула голая с 4-го этажа», — рассказала мать девочки.

Бабушка пострадавшей добавила, что травмы, полученные ребенком, очень серьезны и ходить девочка не сможет.

«100% ходить не будет, она упала на ноги. Голова цела, работает. Она разговаривает, ушибов нет, а ноги ничего не чувствуют», — сказала она.

Родные уточнили, что ребенку предстоит операция в два этапа.

«Сказали, операция сложная. Сама она в сознании, руки шевелятся, плачет, больно, ног не чувствует», — пояснила мать пострадавшей.

Об инциденте стало известно 14 августа. Тогда сообщалось, что 15-летней школьнице пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа квартиры, чтобы убежать от педофила. По факту действий мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В тот же день СК РФ подтвердил задержание подозреваемого в нападении на девочку. Расследованием дела занимаются следователи регионального управления СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Республике Удмуртия доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.