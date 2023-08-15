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В Белгородской области арестовали руководителей «БИК-Сити» по делу о коррупции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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УФСБ России по Белгородской области пресечена коррупционная деятельность директора коммерческой структуры «БИК-Сити» Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил источник «Известий».

По его данным, злоумышленники пытались похитить бюджетные средства, выделенные ООО «БИК-Сити» на строительство домов для многодетных семей в рамках государственных программ. Сумма хищения составила более 3 млн рублей.

Сейчас фигуранты арестованы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), ведется расследование.

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Их задержание связывают с расследованием деятельности бывшего вице-губернатора области Константина Полежаева

Накануне бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков. Первомайский районный суд Владивостока установил, что ущерб, нанесенный действиями Ищенко, оценивается более чем в 387 млн рублей.

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