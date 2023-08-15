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Маккарти обвинил Байдена в использовании правительства против Трампа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил американского лидера Джо Байдена в использовании правительства против экс-президента Дональда Трампа с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года.

Таким образом от отреагировал на предъявление новых обвинений в адрес Трампа в штате Джорджия.

«Правосудие должно быть слепо, однако Байден превратил правительство в оружие против своего ведущего политического оппонента для того, чтобы повлиять на итог выборов в 2024 году. Теперь радикальный окружной прокурор в Джорджии вслед за Байденом нападает на президента Трампа, используя это, чтобы набрать очки для своей политической карьеры», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

По словам Маккарти, американцы видят эту «отчаянную бутафорию» насквозь.

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Ранее в этот день прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом.

3 августа Трампу в суде округа Колумбия предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS 6 августа, 51% американцев придерживается позиции, что Трамп незаконно пытался остаться на посту президента США после проигрыша в президентской гонке в 2020 году.

Между тем, 11 августа, Трамп призвал суд отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения президентских выборов 2024 года.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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