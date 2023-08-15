Губернатор Голубев объяснил громкие звуки в районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 15 августа заявил, что громкие звуки, раздавшиеся утром 15 августа в районе Миллерово, были связаны с учебной тревогой.

По его словам, охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 30 июля, Голубев отметил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района. В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, 28 июля, в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. По данным следствия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства.