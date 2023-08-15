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В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Красноярске

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Фото: t.me/mchskrsk
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Пожар в жилом доме в Красноярске локализован на площади 500 кв. м. Об этом во вторник, 15 августа, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В 10:35 (06:35 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Красноярске на площади 500 кв. м. 138 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, среди них 11 детей.

Работа по тушению пожара продолжается. Пострадавших в результате возгорания нет.

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