Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО), применили метод «огневого прочесывания» на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны 15 августа, российские военные ударили по скоплению украинских боевиков, рассредоточенных в лесополосе.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения и за считанные минуты произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое. После подтверждения команды на открытие огня военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 км по цели.

Применение метода «Огневого прочесывания» позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожить его силы на большом участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотной авиации.

«Реактивные системы залпового огня — это накрытие площади, когда неизвестны точные координаты цели, но известен район местоположения, и на этой площади шквалом огня уничтожается всё, что находится на поверхности», — сказал командир батареи с позывным Дон.

Слаженная работа военнослужащих расчёта РСЗО «Град» позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые группы, накрывая огнем позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 августа сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ в районе Антоновского моста. Позиции пехоты ВСУ в районе Антоновского моста были выявлены в ходе проведения воздушной разведки. После информация была передана на командный пункт артиллерии Новороссийского гвардейского горного соединения военно-воздушных войск, и расчеты нанесли удар.

Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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