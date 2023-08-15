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ТСН: в Луцке и Львове на западе Украины прогремели взрывы

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Взрывы прогремели на западе Украине — в городах Луцк и Львов. Об этом 15 августа сообщил украинский телеканал ТСН.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» написало, что взрывы прозвучали в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) и Запорожье, а также в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях Украины.

На территории всей страны объявлялась воздушная тревога.

Российское Министерство обороны никак не прокомментировало данные сообщения.

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Ранее, в ночь на 14 августа, прозвучали взрывы в Одессе. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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