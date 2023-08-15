Семь человек погибли в результате схода оползня в Китае

Семь жителей Китая погибли в результате схода оползня в провинции Хубэй в центральной части страны. Об этом 15 августа сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент случился накануне примерно в 20:30 по местному времени (15:20 по мск).

Отмечается, что ЧП случилось на окраине населенного пункта Ичан. Сместившаяся геологическая порода засыпала дорогу, по которой двигался 7-местный микроавтобус. Среди находившихся в его салоне пассажиров и водителя не выжил никто.

На месте происшествия работают спасатели и представители администрации города. Рабочие занимаются восстановлением автотрассы.

14 августа сообщалось, что число жертв оползня на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача выросло до 25. Поиски еще восьми человек продолжаются.

Ранее, 6 августа, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что оползень полностью уничтожил курорт Шови. Он отметил, что в зоне бедствия идут работы по очистке и устранению последствий оползня — там работает около 80 единиц техники. Днем ранее стало известно об установлении личностей шести погибших, среди которых была гражданка России Ксения Т., тело которой опознала ее подруга в морге.

Бедствие произошло 3 августа рядом с гостиницей «Сансет Шови», уничтожив коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. В общей сложности объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м.

В поисково-спасательной операции участвовали 400 специалистов. Кроме того, были задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.