В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом на площади 500 кв. м

Кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Красноярске на площади 500 кв. м. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Сегодня в 05:45 [01:45 по мск] поступило сообщение о возгорании кровли жилого 5-этажного дома в переулке Маяковского. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам начальника управления Игоря Лисина, на момент прибытия пожарных кровля горела по всей площади.

Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара были задействованы 104 человека и 37 единиц техники.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС было ликвидировано.

Источник Известий сообщил, что 27 человек погибли и еще 75 пострадали в результате взрыва на АЗС.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.