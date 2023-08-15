Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом на площади 500 кв. м
Общество
Второй рейс Екатеринбург – Анталья задержали больше чем на сутки
Мир
В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли
Армия
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW
Экономика
В России запустили пилот с реальными цифровыми рублями
Мир
СБ ООН обсудит ситуацию вокруг Лачинского коридора 16 августа
Общество
Режим ЧС регионального масштаба ввели в Приморье из-за наводнения
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Мир
В Германии сообщили о заполненных на 90% газохранилищах
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +26 градусов 15 августа
Мир
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
Мир
Грузинский политик рассказал о рычагах давления ЕС на Тбилиси
Мир
В ЕС допустили предоставление Грузии статуса кандидата в 2023 году

В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом на площади 500 кв. м

МЧС: в Красноярске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв. м
0
Фото: t.me/mchskrsk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Красноярске на площади 500 кв. м. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Сегодня в 05:45 [01:45 по мск] поступило сообщение о возгорании кровли жилого 5-этажного дома в переулке Маяковского. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам начальника управления Игоря Лисина, на момент прибытия пожарных кровля горела по всей площади.

Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара были задействованы 104 человека и 37 единиц техники.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС было ликвидировано.

Источник Известий сообщил, что 27 человек погибли и еще 75 пострадали в результате взрыва на АЗС.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023