Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

Российский танк, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, продолжил вести бой. Об этом 15 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера группировки войск «Юг» ВС РФ.

Отмечается, что механизированная штурмовая группа ВС РФ выполняла задание на авдеевском направлении. Один из приданных ей танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты (БМП).

Приблизившись к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по российскому танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Однако экипаж продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику.

В ходе боестолкновения экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение ВСУ, но продолжил вести огонь по противнику, насколько это позволяли возможности машины.

Уточняется, что экипаж танка под командованием офицера с позывным Белорус полностью выполнил поставленную боевую задачу. Бойцы покинули машину, только когда она уже была совершенно обездвижена. В тот момент прикрываемая ими колонна уже полностью вышла из зоны огневого поражения ВСУ.

Как указал военнослужащий, в ходе боя российская артиллерия нанесла массированный удар по позициям ВСУ. Корректировка и объективный контроль боя осуществлялись с разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее, 11 августа, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что в продвижении российской пехоте помогают новейшие танки Т-90М «Прорыв», защищенные крепкой броней. Они работают по целям разными видами боеприпасов, зачастую подбираясь максимально близко к противнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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