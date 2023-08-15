Экипаж танка Т-72Б3М поразил замаскированные укрепленные позиции ВСУ

Танкисты общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции как оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, так и наносят эффективное огневое поражение противнику. Минобороны РФ 15 августа показало кадры уничтожения экипажем танка Т-72Б3М замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков.

Отмечается, что танки работают и прямой наводкой на передовой, и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. На кадрах, предоставленных оборонным ведомством показано выполнение задач с закрытых огневых позиций.

По данным подразделений разведки, были выявлены позиции и скопление боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экипаж выдвинулся на закрытые огневые позиции и отработал по выданным координатам с выполнением корректировки.

Огонь велся на дальностях до 10 км. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производится с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После проведения боевой стрельбы танковый экипаж совершил смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны ВСУ.

Как добавили в Минобороны, в ходе выполнения боевых задач танкистами применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехники противника. Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одни из первых и передают координаты командованию.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что экипажам танков под командованием старшего лейтенанта Романа Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, а также ликвидировать несколько десятков украинских боевиков, указал начальник пресс-центра.

Также 14 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, за что боевую танк Т-90 ценят российские военнослужащие. Отмечалось, что после глубокой модернизации танк получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты и массу других преимуществ, которые делают его сильнее и маневреннее зарубежных аналогов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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