Шесть поликлиник открыли после капремонта в разных округах Москвы
В разных округах Москвы после капитального ремонта открыли шесть поликлиник. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 14 августа, в своем Telegram-канале.
Поликлиники открылись в районе Бескудниковский, Бирюлево Восточное, Косино-Ухтомский, Мещанский, Вешняки, Теплый Стан, пишет RT. По словам чиновника, помощь в открывшихся учреждениях смогут получать почти 175 тыс. человек.
Собянин подчеркнул, что после ремонта эти поликлиники теперь стали современными, с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медперсонала. В ходе ремонта было полностью заменено медицинское оборудование: там, в частности, появились новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другая современная техника, отмечает телеканал «360».
Помимо этого, специалисты заменили лифты и инженерные системы, организовали безбарьерное передвижение, благоустроили территории, пишет НСН. В том числе около медучреждений высадили гипоаллергенные деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в августе стало известно, что на территории Московской области дополнительно отремонтируют 51 поликлинику. На ремонтные работы в поликлиниках, стационарах, ФАПах, амбулаториях, офисах врача общей практики выделят дополнительно около 700 млн рублей. Все работы должны завершить до конца 2023 года.