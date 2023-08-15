Пять человек погибли в ДТП в Тюменской области

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram-канале.

ДТП произошло ранее в этот день на 241-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, пишет НСН. Легковой автомобиль Infiniti G35 во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате аварии на месте от полученных травм погибли находившиеся в легковушке 38-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое несовершеннолетних, в том числе двое детей. Позднее еще один ребенок скончался в больнице. Еще двоим пострадавшим детям в возрасте трех и 11 лет оказывают медицинскую помощь. Предварительно, в иномарке ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает оперативно-следственная группа, сообщает RT.

Ранее 14 августа 53-летняя женщина и восьмилетний ребенок погибли при столкновении пяти машин в Краснодарском крае. Еще трое участников аварии госпитализированы с различными травмами. Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Также в этот день водитель мотоцикла погиб в ДТП в Санкт-Петербурге. Он наехал на бетонное ограждение на территории гаражного кооператива, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем марки Kia Ceed. В результате мужчина погиб. В этом году его привлекали к ответственности за нарушение ПДД 25 раз, сообщает телеканал «360».

13 августа в Оренбургской области двое несовершеннолетних погибли в результате столкновения на электросамокате с легковым автомобилем. Дети ехали по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового и при развороте не справились с управлением, в результате чего столкнулись с автомобилем марки «Лада Калина», который ехал в попутном направлении, отмечает телеканал «Звезда». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.