Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей

Военная помощь США используется киевским режимом против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом 15 августа заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал выделение очередного пакета американской военной помощи.

«Здесь (в США. — Ред.) не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — приводит его слова Telegram-канал диппредставительства.

Как отметил посол, США всё глубже погружаются в противостояние с РФ и рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго.

«Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев, отправляет режиму (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо», — сказал Антонов.

По мнению дипломата, Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии среди американцев.

«Наоборот, (Белый дом. — Ред.) рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго. Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — указал он.

При этом Антонов подчеркнул, что в США отказываются учиться на своих ошибках, и подобная безответственность «уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику». По его словам, победить ВС РФ на поле боя не удастся.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в тот же день сообщил «Известиям», что сумма военной помощи ЕС Украине составляет €20 млрд и она продолжит расти.

11 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не исключает, что боевые действия на Украине будут идти и в следующем году, поэтому США готовы и дальше обращаться к конгрессу с запросами на оказание помощи Киеву.

Тогда же РФ запросила открытое заседание Совбеза ООН на 17 августа в связи с поставками западного оружия Украине

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал военным преступлением решение Соединенных Штатов Америки включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. По его словам, США «неуклонно повышают ставки», добиваясь от союзников поставок всё более дальнобойного и смертоносного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.