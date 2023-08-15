Синоптики спрогнозировали в Москве до +26 градусов 15 августа

Переменная облачность, преимущественно без осадков, а также до 26 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы во вторник, 15 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью температура понизится до +10.

Днем прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью — северный и северо-западный, его скорость составит 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 753–754 мм ртутного столба.

Ранее, 14 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве ожидается значительное потепление. Так, в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России произойдет температурный взрыв, в регионе установится жаркая погода, не характерная для августа. Также из-за жаркой погоды продолжится купальный сезон, температура воды составит +22 градуса.