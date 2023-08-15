Диетолог призвала людей старше 50 лет исключить из рациона жареное мясо

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала людей старше 50 лет пересмотреть свой рацион для поддержания здоровья и продления молодости.

В беседе с «Вечерней Москвой» 13 августа специалист отметила, что после 50 лет основными рисками являются недуги, которые могут обостриться по причине плохого питания.

К таким заболеваниям относятся ожирение, гипертония, прогрессирование атеросклероза. Помимо этого, возрастает вероятность развития сахарного диабета, отмечает телеканал «360».

В этой связи, по словам Соломатиной, следует ограничить употребление жареных мясных блюд, плохих жиров и кондитерских изделий, пишет RT.

Включить же в рацион стоит морскую рыбу, овсянку, кисломолочные продукты, хлеб со злаками, крупы. Не стоит забывать о фруктах, овощах, зелени.

В июле диетолог Ирина Писарева перечислила полезные продукты для людей старше 50 лет. К ним специалист отнесла мясо курицы, индейки и перепелки, рыбу и морепродукты, а также кисломолочные продукты, пишет НСН.

Также в июле врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пожилым людям можно есть 100-200 г мяса в день. По его словам, мясо необходимо пожилым людям ежедневно. В нем содержится много белка, необходимого для нормального функционирования организма пожилого человека.

В мае прошлого года д.м.н., диетолог Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней, в том числе онкологии и сердечно-сосудистых патологий. По его словам, крабовые палочки, так же как колбасы и сосиски, относятся к группе глубоко переработанных продуктов, которые содержат большое количество химических добавок, отмечает телеканал «Звезда».