Суд изъял 3 млрд рублей активов экс-депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры

Ленинский суд Екатеринбурга 14 августа изъял активы уральского бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина в доход государства. Иск о конфискации акций нескольких предприятий на общую сумму 3 млрд рублей подал в конце июля замгенпрокурора России Игорь Ткачев.

По версии прокуроров, в девяностые годы, будучи депутатом Госдумы, Гайсин нарушил антикоррупционные законы — скупил акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм» и стал ее монопольным владельцем.

Изъятию подлежат также акции банка «Вятич» и доли участия в уставных капиталах двух подконтрольных Гайсину фирм — «Вагран» и «Актай-М». Из иска Генпрокуратуры следует, что именно на эти фирмы Гайсин оформлял купленные акции «Уралбиофарма», чтобы избежать проблем с законом.

По версии надзорного органа, с 1995 по 1999 годы Гайсин не имел права заниматься бизнесом, поскольку именно в этот период был депутатом Госдумы.

«Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета», — отмечали в надзорном ведомстве.

«Уралбиофарм» – российское фармацевтическое предприятие с 90-летней историей, ведет деятельность с 1930 года, говорится на сайте компании. Она специализируется на выпуске лекарств, значительную часть которых составляют социально значимые, входящие в «Перечень основных жизненно важных лекарственных средств». Согласно данным базы СПАРК, в 2022 году доход фирмы превысил 1,5 млрд рублей.

Легализация коррупционных доходов не имеет срока давности, отметили в Генпрокуратуре. За делом «Уралбиофарма» могут последовать и другие подобные истории, полагают эксперты.

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Взыскательный вклад: 3 млрд активов экс-депутата Госдумы ушли государству