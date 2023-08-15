Дорама-хит о буллинге «Слабый герой» вышла в России в дубляже

Корейский хит о травле в школе и токсичной маскулинности «Слабый герой» эксклюзивно вышел на платформах «Кинопоиск» и «OKKO». Релиз сериала состоялся год назад и гулял по Сети в любительской озвучке, но теперь он доступен в России официально.

«У нас коэксклюзив с «Кинопоиском». Весь сезон (восемь серий) доступен к просмотру и у нас, и у них. Будет ли второй сезон, пока не знаем», — рассказали «Известиям» в пресс-службе онлайн-кинотеатра «OKKO».

Корейский сериал «Слабый герой» имеет на IMDB рейтинг 8,5 из 10, что не очень типично для дорамы. Кроме того, это не «мыльная опера», а глубоко социальная драма, освещающая серьезные проблемы современных подростков. На первом плане в сериале — проблема токсичной маскулинности, она проходит красной линией сквозь весь сюжет.

По сюжету слабый физически, но подкованный в области психологии, физики и прочих наук Ён Ши Ин дает отпор задирам сначала в школе, а затем за ее пределами, прибегая к интеллектуальному планированию драк, а не к бездумному размахиванию кулаками. Вместе с двумя друзьями-аутсайдерами он развивается как личность и борется с несправедливостью. В числе ведущих актеров — Хон Гён, обладатель заветной статуэтки южнокорейской премии «Пэксан» — что-то вроде местного «Оскара».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Герою нашего времени: корейцы дали рецепт выживания в средней школе