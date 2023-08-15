Россияне стали менее уязвимы к атакам мошенников

Всего за год россияне стали менее уязвимы к действиям мошенников, похищающих средства с их счетов. Об этом свидетельствует заметный рост количества обращений от граждан, которые столкнулись с попыткой аферистов, но не попались на их «развод». Так, на платформе «Мошеловка» в середине 2022 года на долю профилактических сообщений приходилось 60%, а в середине 2023-го — уже 73%.

Более того, как рассказали «Известиям» в фонде «За права заемщиков», проектом которого является «Мошеловка», до запуска отдельной платформы в середине 2021 года, поступало лишь 25% обращений о безуспешных попытках аферистов. Таким образом, сделали вывод правозащитники, благодаря широкому и регулярному информационному сопровождению темы, граждане реже попадаются на уловки злоумышленников.

Тенденцию, подмеченную экспертами «Мошеловки», подтвердили во всех кредитных организациях, которые откликнулись на запрос «Известий», — ВТБ, Почта Банке, Росбанке и УБРиР. В ВТБ даже привели свою статистику, сообщив, что от 90 до 95% обращений клиентов связаны только с попытками мошенников похитить средства, а не с уже совершенными преступлениями.

По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, увеличение доли сообщений о неудавшихся попытках мошенничества связано с накоплением критического объема информации с подробным описанием схем, легенд и инструментария.

Очень важно, что россияне не только реже попадаются на уловки, но и сами активнее включаются в борьбу с мошенничеством, сообщая о таких фактах, отметила Алла Храпунова. Этим самым, подчеркнула она, люди с активной гражданской позицией могут уберечь от потерь более доверчивых соотечественников. ​

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Народный антифрод: 73% сообщений о мошенниках приходится на неудавшиеся попытки кражи