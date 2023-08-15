Школы, детсады и поликлинику построят на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы построят школы, детские сады и поликлинику. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, во всех округах города власти вместе с инвесторами развивают социальную инфраструктуру. По индивидуальным проектам возводятся школы и детские сады в составе ЖК, их оснащают современным оборудованием.

Так, школа на 775 мест с IT-полигоном и робоклассом построят в Хорошево-Мневники, там же появятся два детских сада на 200 и 350 воспитанников, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в Покровском-Стрешнево появится детский сад на 350 мест, там будут работать 14 групп, оборудуют спортивный и музыкальные залы, уточняет РИАМО. Также в этом районе начали строить школу на 815 мест с инженерным и лабораторно-исследовательским комплексами, IT-полигоном, сообщает НСН. Также там запланировано многофункциональное пространство c мультимедийным оборудованием.

Помимо этого, в Куркино учебный корпус на 550 мест уже готов более чем на 50%, пишет RT. В него войдут начальная школа, дошкольное учреждение и консультативный психолого-педагогический центр.

В Строгино завершается строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травмпунктом, сообщает телеканал «360».

10 августа Собянин рассказал, что на юго-востоке Москвы завершилось строительство Дворца спорта «Некрасовка». Во Дворце спорта свободно смогут заниматься местные жители, также в нем будут и спортивные группы.