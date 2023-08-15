В новых регионах РФ открылось 2,2 тыс. компаний в 2023 году
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тыс. юридических лиц (ЮЛ) за семь месяцев 2023 года, следует из статистики ФНС, с которой ознакомились «Известия».
Всего в новых субъектах к 1 августа 2023-го действовало 34,5 тыс. юрлиц — 2,2 тыс. из них были созданы с момента вхождения регионов в состав РФ в 2022 году.
Большинство компаний находятся в ДНР (18,7 тыс.) и ЛНР (10,7 тыс.). При этом в нынешнем году новые предприятия создавались в основном в Запорожской области (753) и в ДНР (633).
Основные виды деятельности фирм в этих регионах — розничная и оптовая торговля, транспортные перевозки, бытовые услуги, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Темпы регистрации юрлиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях можно оценить как высокие, считает доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Саранчук. Он прогнозирует, что по итогам года на этих территориях может быть создано 4,5 тыс. новых юрлиц.
До конца 2050 года в новых регионах действует свободная экономическая зона (СЭЗ). Ее участники получают преференции: ставка налога на прибыль там — 0–13,5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, имущественный сбор — 0% вместо 2,2%, земельный налог — 0% вместо 1,5%.
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Действующее юрлицо: в новых регионах в этом году открылось 2,2 тыс. компаний