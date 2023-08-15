Московский производитель арматуры увеличил выпуск продукции на 23%

Московский производитель арматурных изделий и металлоконструкций с января по июль 2023 года изготовил свыше 22 тыс. т продукции, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, изделия, выпускаемые на предприятии «Армикон», необходимы для различных отраслей строительства и промышленности. Арматура и арматурные изделия обеспечивают надежность и долговечность железобетонных конструкций, используются при устройстве фундаментов, возведении и усилении железобетонных каркасов, строительстве мостов и путепроводов, метро, шахт, дамб и многого другого, уточняет ИА Регнум.

«Сегодня производственные мощности завода позволяют изготавливать более 4 тыс. т изделий в месяц и около 48 тыс. т — в год», — цитирует Овчинского НСН.

Он отметил, что рост производственных показателей связан, в частности, с обновлением оборудования и использованием специализированного ПО для 3D-моделирования, а также с увеличением производственной площадки до 13 тыс. кв. м, сообщает РИАМО. За счет этого удалось расширить спектр оказываемых услуг —теперь это, в частности, обработка фасонного, листового и круглого проката.

Развитие собственных производственных площадок в Москве способствуют активному развитию промышленности, отмечает телеканал «360».

В июле заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по июнь 2023 года более 700 человек устроились на работу на заводы и фабрики Москвы благодаря кадровым программам города. В столице работа по развитию кадрового потенциала активно ведется уже несколько лет. С 2019 года можно познакомиться с работой фабрик и заводов города в рамках проекта «Открой#Моспром».