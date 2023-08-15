ВСУ в течение дня выпустили по ДНР 96 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республике (ДНР) 96 боеприпасов, включая дальнобойные ракеты и кассеты. Об этом 14 августа заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Зафиксировано 33 обстрела, выпущено 96 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, дальнобойных ракет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Пушилин, в результате атак украинских боевиков пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок.

Под огонь ВСУ попали пять жилых домов, линия электропередачи и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке.

Ранее в этот день сообщалось, что на юге ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал ребенок. Удар был нанесен по селу Юрьевка.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрелов Донецка и его окрестностей пострадали пять мирных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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