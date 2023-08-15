На платформе «Город идей» стартует проект о детском образовательном туризме

На платформе «Город идей» открылась регистрация на участие в проекте о детском образовательном туризме. С его помощью жители Москвы смогут внести предложения по развитию отрасли, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект «Москва — город открытий» продлится с 22 по 28 августа.

«Город открытий» — это познавательный туристический проект, в рамках которого дети посещают знаковые места столицы и одновременно знакомятся с профессиями будущего. По восьми маршрутам прошли уже более 7,5 тыс. ребят из разных регионов страны. Приглашаем москвичей поделиться идеями по дальнейшему развитию программы», — отметила Сергунина.

Пользователи платформы смогут высказаться, в частности, по поводу новых площадок для познавательных треков. Эксперты рассмотрят все инициативы, самые интересные из них выставят на голосование. Предложения, получившие наибольшую поддержку, реализуют.

Сейчас проект «Город открытий», который реализует столичный комитет по туризму, предлагает детям познакомиться с такими направлениями, как «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии», «Биотехнологии и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и «Гуманитарные технологии».

В сопровождении гидов-кураторов школьники посещают технопарки, университеты, различные кластеры и готовят собственные исследовательские работы. По словам Сергуниной, с одной стороны, участники проекта знакомятся с культурной жизнью Москвы, а с другой — интерактивные программы помогают им выбрать будущее образование и профессию. Партнерами проекта стали более 100 площадок.

Платформа «Город идей» запущена в 2014 году. К ней присоединились более 440 тыс. москвичей, реализовано более 5 тыс. идей. Проект развивают госучреждение «Новые технологии управления» и департамент информационных технологий Москвы.