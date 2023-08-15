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«Волга-Днепр» предложила Канаде мирно решить спор по арестованному Ан-124

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Российский грузовой авиаперевозчик «Волга–Днепр» предложил канадским властям мирным путем урегулировать ситуацию вокруг незаконно арестованного самолета Ан-124. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания «Волга–Днепр», подготовила и направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, находящегося в Международном аэропорту Лестера Б. Пирсона в Торонто с 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на фоне объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий российской компании «Волга–Днепр».

Данное мирное предложение по урегулированию спорной ситуации было отправлено премьер-министру Канады Джастину Трюдо и его заместителю, генерал-губернатору, министру финансов и нескольким другим официальным лицам страны.

Со стороны российской авиакомпании было выражено желание мирным путем решить конфликт «в соответствии со ст. 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года». В компании добавили, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения канадскими властями уведомления, то «Волга–Днепр» официально инициирует арбитражное разбирательство.

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Канадский премьер-министр Трюдо объявил о передаче российского самолета Киеву 10 июня. Решение стало результатом его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее, 15 июня, замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД РФ, ему выразили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать самолет Ан-124.

Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала специальной военной операции запретила полеты российской авиации. Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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