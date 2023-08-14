МИД РФ решительно осудил теракт в мечети в Иране

Россия осуждает теракт, произошедший в мечети Ирана в городе Шираз. Об этом 14 августа говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

Накануне в Иране в городе Шираз произошло вооруженное нападение на мавзолей «Шах-Черах». В результате действий преступников пострадало десять человек, из которых один погиб.

«Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание», — пишет министерство.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Россия готова наращивать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом вместе со своими иранскими партнерами.

14 августа сообщалось о возможных мотивах совершения данного терракта. По словам губернатора провинции Мохаммад Хади Имание, целью террористов могла стать месть за казнь других террористов, совершивших преступление в этом же храме в прошлом году.