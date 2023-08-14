В Боготоле подросток прокатил человека на крыше ВАЗ
В Боготоле (Красноярский край) сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, прокатившего пассажира на крыше своего легкового автомобиля, сообщает пресс-служба МВД России.
Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях на прошлой неделе, пишет ИА KrasnoyarskMedia. На кадрах видно, что по центральной площади города движется ВАЗ с пассажиром на крыше.
Инспекторы ДПС установили водителя, им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек полностью призвал вину в содеянном и призвал других автомобилистов не повторять его ошибок. В отношении подростка составили административный протокол за нарушение правил перевозки людей и за неправомерную езду по пешеходной зоне.