Оппозиция вызвала главу МВД Грузии в парламент из-за оползней

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» вызвала главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури в парламент. Об этом партия сообщила 14 августа.

Вызов Гомелаури связан с проведением спасательной операции после схода оползня в курорте Шови, в результате которого погибли 25 человек.

«У «Единого национального движения» есть вопросы к министру внутренних дел в связи с трагедией, которая произошла в Шови. Один из вопросов: «В Шови оползневые процессы произошли 3 августа 2023 года примерно в 15:00 (14:00 мск). Согласно публичной информации и по данным очевидцев, соответствующие службы начали проводить спасательные мероприятия с трехчасовым опозданием», — говорится в сообщении.

Оппозиция планирует узнать у главы МВД, какое оборудование имеется у спасателей, в каком состоянии находится вертолетный парк и оснащены ли воздушные судна приборами ночного видения.

Бедствие произошло 3 августа рядом с гостиницей «Сансет Шови», уничтожив коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. В общей сложности объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м.

6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что оползень полностью уничтожил курорт Шови. Он отметил, что в зоне бедствия идут работы по очистке и устранению последствий оползня — там работает около 80 единиц техники. Днем ранее стало известно об установлении личностей шести погибших, среди которых была гражданка России Ксения Т., тело которой опознала ее подруга в морге.

В поисково-спасательной операции участвовали 400 специалистов. Кроме того, были задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.