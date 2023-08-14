В Забайкалье пообещали не допустить мусорный коллапс

Минприроды Забайкалья заявило, что не допустит в регионе мусорный коллапс из-за возможного ухода единого регионального оператора по обращению в ТКО из края. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили ИА ChitaMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в августе стало известно, что краевое правительство задолжало оператору «Олерон+» 160 млн рублей, из-за чего несколько районов Забайкалья могут остаться без вывоза мусора. Соответствующее письмо было получено только 10 августа.

«Подготовили план действий, согласуем его с курирующим зампредом и приступим к реализации. Никаких мусорных коллапсов не допустим», — заверили пресс-службе краевого Минприроды.

Ранее в июле сообщалось, что Забайкалье получит 3,5 млрд рублей на развитие Читы и Краснокаменска. Такое решение принял штаб правительственной комиссии по региональному развитию.