В Невиномысске построят новую котельную за 124 млн рублей
В Невиномысске построят блочно-модульную котельную, которая будет обеспечивать теплом жителей микрорайона «Фабрика». На ее возведение выделят почти 124 млн рублей из бюджета Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.
Прежняя котельная, построенная для бывшего шерстомойного комбината свой ресурс исчерпала. Ее владельцы не хотят финансово вкладываться в ремонт.
В настоящий момент идет разработка схем и чертежей будущей котельной. Рабочие уже приступили к прокладке коммуникаций и скоро начнут заливать фундамент. Параллельно подрядчик будет собирать модули.
Как отмечает ИА StavropolMedia, ближайший отопительный сезон начнется на действующей котельной, а после ввода новой в эксплуатацию — ориентировочно в декабре — потребителей подключат уже к ней.