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Еще один аварийный дом снесут в Саратове

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В Саратове в течение двух лет должны расселить и снести еще один аварийный дом. Соответствующее распоряжение главы города Лады Мокроусовой мэрия опубликовала в понедельник, 14 августа.

Речь идет о четырехэтажном доме по улице Аэропорт в микрорайоне СХИ, секция 4. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», все четыре секции были возведены в 1932 году в стиле конструктивизма.

Освободить помещения жильцы должны в течение трех месяцев. Само здание планируется снести к 1 августа 2025 года.

В конце июля сообщалось, что два аварийных дома, построенных в 1955 году, снесут в Кировском и Заводском районах Саратова.

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