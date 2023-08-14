Еще один аварийный дом снесут в Саратове
В Саратове в течение двух лет должны расселить и снести еще один аварийный дом. Соответствующее распоряжение главы города Лады Мокроусовой мэрия опубликовала в понедельник, 14 августа.
Речь идет о четырехэтажном доме по улице Аэропорт в микрорайоне СХИ, секция 4. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», все четыре секции были возведены в 1932 году в стиле конструктивизма.
Освободить помещения жильцы должны в течение трех месяцев. Само здание планируется снести к 1 августа 2025 года.
В конце июля сообщалось, что два аварийных дома, построенных в 1955 году, снесут в Кировском и Заводском районах Саратова.