Футболист Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за рекордную для Англии сумму
Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо перешел из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Челси». Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News.
По его данным, сумма трансфера 21-летнего игрока составила £115 млн ($146 млн). Она стала рекордной в истории английского футбола.
Ранее самым дорогим для Англии был трансфер аргентинца Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за £106,8 млн ($135,5 млн), который состоялся в январе 2023 года.
Кайседо подписал с «Челси» контракт на восемь лет. Он отверг предложение «Ливерпуля», который собирался заплатить за трансфер £111 млн ($141 млн).
В составе «Брайтона» Кайседо провел 53 матча и забил 2 мяча. В качестве игрока сборной Эквадора он принял участие в 32 встречах и оформил три гола.
Ранее в этот день портал L’Equipe сообщил, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар подписал контракт до 2025 года с саудовской командой «Аль-Хиляль». Сумма сделки оценивается в €80 млн, с учетом ряда бонусов она может достичь €100 млн.