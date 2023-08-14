Мэрия Красноярска закупит две белые Lada Vesta

Мэрия Красноярска планирует купить два автомобиля Lada Vesta. Торги объявили 12 августа, заказчиком аукциона выступает МКУ «Административно-хозяйственная служба»‎, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В документах сказано, что необходимо поставить два автомобиля белого цвета с двигателем более 1500 куб. см и механической коробкой передач. Также в машине должны быть установлены антиблокировка, усилитель руля, регулирование рулевой колонки, боковые зеркала с подогревом и кондиционер.

Автомобиль закупается моноприводный с дисковыми передними тормозами. В салоне не должно быть никакой кожи, но мультимедийная система обязательна. За две Lada мэрия готова отдать не более 3 млн рублей, деньги выделяются из городского бюджета за 2023 год.

Как отмечает издание, ранее красноярские чиновники и депутаты предпочитали Camry.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. По его словам, все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.